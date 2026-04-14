Le jardin à Lyon au Moyen Âge, Jardin, Bron

Le jardin à Lyon au Moyen Âge Samedi 6 juin, 14h00 Jardin Métropole de Lyon

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:40:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:40:00+02:00

Découvrez le jardin médiéval à Lyon !

La visite commentée fait le Focus sur une plante qui a des vertus médicinales lorsqu’on voit la couleur qu’elle compose : le doré.

Cette couleur safranée est une couleur médicinale cultivée dans les jardins médiévaux. Le sens de la vue est exalté par la couleur produite par les stigmates du safran, couleur vivifiante pour nos yeux. Chaque participant pourra voir ce que procure la couleur dorée pour la vue.

Jardin 1 rue Hélène Boucher 69500 Bron Bron 69500 Le Terraillon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0677168866 https://www.claudinebrunon.com/event-details/rdv-aux-jardins-2026

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