Le Jardin Théâtre Louis Jouvet Belfort

Le Jardin

Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort Territoire de Belfort

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-03-08

2026-02-27 2026-03-01 2026-03-08

Nouvelle comédie tendre et piquante où on rit, on s’émeut, se reconnaît.

Le Jardin est une pièce de théâtre contemporaine de Brigitte Buc. Sur un banc public, cinq personnages se croisent, se confient et laissent affleurer leurs souvenirs, leurs regrets et leurs espoirs.

Un spectacle de théâtre à Belfort touchant et accessible, interprété par Les Furieux. .

Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 24 95 04 lesfurieux@orange.fr

