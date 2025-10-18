LE JARDIN BORÉAL ET LE 1% ARTISTIQUE Lassay-les-Châteaux

Pour clore ce cycle de visites initié aux Journées nationales de l’architecture 2024, le Pays d’art et d’histoire et Mayenne Communauté vous proposent une dernière visite du chantier du Jardin Boréal de Lassay-les-Châteaux, quelques mois avant son ouverture officielle.

D’une surface de 2000 m2, ce nouveau pôle culturel construit par Mayenne Communauté regroupera la médiathèque et le site d’enseignement artistique de Lassay-les-Châteaux ainsi que l’Espace Jeunes. Situé en entrée de ville, le Jardin Boréal est tourné vers la nature et l’environnement, tant par le choix des matériaux que dans l’aménagement des espaces. Cette visite sera animée par la guide-conférencière Julie Maviel et le collectif d’artistes en charge de la création de la grainothèque qui prendra place au sein de ce nouveau pôle culturel. À cette occasion, le thème du 1% artistique sera exploré plus en détail.

Places limitées. Inscription obligatoire au 02 43 58 13 00 ou coevrons-mayenne@lamayenne.fr .

English :

To close this cycle of visits initiated at the Journées nationales de l?architecture 2024, the Pays d?art et d?histoire and Mayenne Communauté are offering a final visit to the Jardin Boréal construction site in Lassay-les-Châteaux, a few months before its official opening.

German :

Zum Abschluss der Besichtigungsreihe, die anlässlich der Nationalen Architekturtage 2024 ins Leben gerufen wurde, laden Sie das Pays d’art et d’histoire und Mayenne Communauté zu einer letzten Besichtigung der Baustelle des Jardin Boréal in Lassay-les-Châteaux ein, einige Monate vor seiner offiziellen Eröffnung.

Italiano :

Per completare il ciclo di visite avviato durante le Journées nationales de l’architecture 2024, il Pays d’art et d’histoire e la Communauté Mayenne propongono un’ultima visita al cantiere del Jardin Boréal a Lassay-les-Châteaux, a pochi mesi dall’inaugurazione ufficiale.

Espanol :

Como colofón a este ciclo de visitas iniciado durante las Jornadas Nacionales de Arquitectura 2024, el País de Arte e Historia y la Comunidad de Mayenne proponen una última visita a las obras del Jardín Boréal de Lassay-les-Châteaux, unos meses antes de su inauguración oficial.

