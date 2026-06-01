Le jardin caché : un invisible à chercher, Giardino del Palazzo Santini, Seravezza

Le jardin caché : un invisible à chercher Samedi 6 juin, 16h00 Giardino del Palazzo Santini Lucca

l’événement est gratuit, mais nécessite une réservation. les places disponibles sont de 40 à 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Chasse interprétative : une invitation à observer, percevoir et interpréter le jardin, à travers une visite, précédée d’une brève explication sur l’histoire et les caractéristiques du jardin et guidée par une fiche contenant : de brèves notes historiques et informatives ainsi qu’une série de questions qui les guideront à la découverte.

À la fin de la visite, les participants se réunissent dans un point du jardin pour écouter des lectures évocatrices, à la suite desquelles ils écrivent une pensée sur leur perception et interprétation du « jardin caché ».

Les pensées sont ensuite appliquées sur un panneau pour une lecture partagée, qui sera suivie d’une fermeture commentée par un expert.

Giardino del Palazzo Santini 44, Via ss. Annunziata, 55047 Seravezza Seravezza 55047 Lucca Toscana +393355877863 [{« type »: « phone », « value »: « +393355877863 »}, {« type »: « email », « value »: « annalaura.carducci@airwaterhealth.it »}]

Chasse interprétative : une invitation à observer, percevoir et interpréter le jardin, à travers une visite, précédée d’une brève explication sur l’histoire et les caractéristiques du jardin et guidée

©Annalaura Carducci