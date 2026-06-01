Le jardin comme point de vue – Les Jardins de Jammes, Le Mas de Jammes, Maleville

Le jardin comme point de vue – Les Jardins de Jammes 6 et 7 juin Le Mas de Jammes Aveyron

Gratuit. Accès libre toute la journée. Visites commentées et temps d’échange proposés. Participation libre et consciente au profit d’une école à Bamako. Sans réservation, dans la limite des places. Prévoir chaussures adaptées, eau et protection solaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, les Jardins de Jammes proposent une immersion autour du thème “Le jardin et la vue”, en invitant les visiteurs à explorer une question simple et essentielle : comment regardons-nous le vivant ?

Le parcours proposé ne se limite pas à une découverte du jardin, mais ouvre une expérience progressive du regard.

Regarder une feuille, une texture, une couleur. Observer les formes, les rythmes, les interactions. Puis élargir la vision, prendre de la distance, et lire le paysage dans son ensemble.

À travers les cultures de plantes aromatiques et médicinales, les structures du jardin et ses cheminements, le visiteur est guidé du détail vers le panorama, du visible vers ce qui se comprend peu à peu. Le jardin devient alors un espace d’apprentissage du regard, où chaque élément révèle une organisation plus vaste.

Des visites commentées sont proposées tout au long de la journée. Elles offrent des clés de lecture accessibles à tous, mêlant approche sensible et compréhension des équilibres agroécologiques : organisation des cultures, diversité végétale, interactions entre espèces, place de l’humain dans cet écosystème.

Des temps d’observation et d’expérimentation permettent aux visiteurs d’affiner leur perception : reconnaître une plante à partir de ses formes, comparer des structures végétales, comprendre les dynamiques à l’œuvre dans un espace cultivé. Ces moments invitent à ralentir et à porter une attention renouvelée à ce qui, souvent, échappe au regard.

Point central du parcours, l’amphithéâtre en pierre, récemment construit, s’inscrit comme un véritable lieu de regard.

Ouvert sur le jardin et le paysage environnant, il offre une position privilégiée pour observer, prendre du recul et partager les perceptions. Il accueille des temps d’échange, de transmission et de contemplation, dans une relation directe avec le vivant.

Des temps de déambulation libre permettent également à chacun de s’approprier le lieu à son rythme, d’explorer différents points de vue et de vivre une expérience personnelle du jardin.

À travers cette proposition, les Jardins de Jammes invitent à une démarche simple mais essentielle :

ralentir

observer

relier ce que l’on voit

Le jardin devient alors un espace de compréhension et de sens, où le regard se transforme et où le paysage se révèle autrement.

Le Mas de Jammes 12350 Jammes Maleville 12350 Aveyron Occitanie Les Jardins de Jammes produisent des plantes aromatiques et médicinales bio depuis 1986.

Le Mas de Jammes, niché dans une vallée entre Causse et Ségala, possède plusieurs jardins aux biotope différents, autour du hameau ou se trouve l’atelier de séchage et de transformation des plantes, ainsi qu’une boutique.

Nous vous proposerons des visites guidées des jardins et de l’atelier.

Vous aurez la possibilité d’acheter des produits de la ferme à la boutique. Un parking pour 6 véhicules est présent sur le site. En cas d’affluence, un autre parking situé à 500 m sera mis à disposition. Il sera possible d’effectuer des navettes pour déposer les visiteurs avant d’aller s’y garer.

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, les Jardins de Jammes proposent une immersion autour du thème “Le jardin et la vue”, en invitant les visiteurs à explorer une question simple et essentielle…

© LesJardinsdeJammes