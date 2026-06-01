Le jardin comme une oeuvre vivante, Villa Carmignac – Fondation Carmignac, Hyères

Le jardin comme une oeuvre vivante 6 et 7 juin Villa Carmignac – Fondation Carmignac Var

Limité à 25 personnes, tarif 23€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Le jardin comme œuvre vivante : une parenthèse entre nature et art contemporain.

A l’occasion de l’évènement national « Rendez-vous aux Jardins », la Villa Carmignac vous invite à découvrir des œuvres et plantes emblématiques des jardins.

Laissez-vous guider dans cette visite menée en duo par un médiateur culturel et un jardinier de la Villa Carmignac.

Cette déambulation mettra en lumière des œuvres permanentes qui habitent les jardins comme des présences vivantes.

Villa Carmignac – Fondation Carmignac Chemin de la Courtade, 83400 Hyères, France Hyères 83400 Porquerolles Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33465652550 https://www.fondationcarmignac.com Situés sur l’île de Porquerolles et dans le parc national de Port Cros, ces jardins enserrent la villa Carmignac dédiée à l’art contemporain. Leur aménagement a été confié au paysagiste Louis Benech qui s’est attaché à conserver l’identité du lieu et à préserver la biodiversité locale. Au plus près de la villa, la butte exotique réunie des végétaux provenant de diverses zones du monde au climat méditerranéen, faisant ainsi écho aux introductions passées des eucalyptus, mimosas et citrus. De larges vues y sont ménagées vers le vignoble voisin et la mer. En contrebas, la prairie nord, bordée de cannes de Provence, est accompagnée d’un potager et d’un verger rappelant le passé agricole du site. En contraste, au sud, un vaste maquis de cistes se développe jusqu’à la lisière forestière. Ponctué de vénérables pins parasols, il s’efface parfois pour laisser s’épanouir les fragiles sérapias endémiques. Sur le parcours, le promeneur se laisse surprendre par des sculptures, parfois imposantes, qui ont été créées pour le site et mises en scène avec la nature.

Le jardin comme œuvre vivante : une parenthèse entre nature et art contemporain.

©CMOIRENC