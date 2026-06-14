Le Jardin Culotté dresse la Table Le Jardin Culotté Manneville-la-Raoult

Manneville-la-Raoult

Le Jardin Culotté dresse la Table

Le Jardin Culotté 44 Rue du Haras Manneville-la-Raoult Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-07-12 14:00:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

De juin à août, Le Jardin culotté dresse la table lors d’un accueil pour une seule tablée de 8 convives au coeur du jardin, pour une dégustation autour de leurs légumes et de produits locaux.

De juin à août, Le Jardin Culotté dresse la Table Un accueil pour une seule tablée de 8 convives a lieu au coeur du jardin, pour une dégustation autour de leurs légumes et de produits locaux.

Uniquement les dimanches midi, sur réservation

Le Jardin Culotté (Manneville-la-Raoult, Eure) rouvre pour sa 5ᵉ saison. Sur 3 000 m² entre Honfleur et Beuzeville, la micro-ferme cultive légumes et petits fruits en agriculture biologique, vendus en direct sur place et en click & collect.

Le lieu propose un déjeuner éphémère, Le Jardin Culotté dresse la Table, uniquement les dimanches midi, pour 8 convives de juin à août. Les produits cueillis le matin sont servis à midi, dans un cadre simple, au cœur du jardin.

Après douze années dans l’hôtellerie, Jennifer a choisi de se reconvertir dans l’agriculture pour reconstituer un lien direct entre production et assiette. À ses côtés, Tiffany a quitté la mode, transité par l’hôtellerie, puis rejoint l’aventure pour apporter son sens de l’accueil et de la créativité.

Également disponible

– Vente directe au jardin samedis matin 9h 12h (de mai à octobre)

– Click & collect commande avant mardi soir, retrait vendredi soir (17h-19h) ou samedi matin .

Le Jardin Culotté 44 Rue du Haras Manneville-la-Raoult 27210 Eure Normandie lejardinculotte@gmail.com

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English : Le Jardin Culotté dresse la Table

From June to August, Le Jardin culotté sets the table for a single table of 8 guests in the heart of the garden, for a tasting of their vegetables and local produce.

L’événement Le Jardin Culotté dresse la Table Manneville-la-Raoult a été mis à jour le 2026-06-10 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville