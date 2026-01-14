Le jardin d’agronomie tropicale René Dumont Le jardin d’agronomie tropicale René Dumont (bois de Vincennes) Paris

25/02/26 Visite 14h30 Le jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont

(Bois de Vincennes)

Lieu chargé d’histoire pour avoir abrité l’Exposition Universelle de 1907,

l’étude et l’acclimatation des plantes alimentaires issues des colonies, le

Jardin d’Agronomie Tropicale, n’abrite désormais plus de plantes tropicales. Il

offre cependant au visiteur d’aujourd’hui une atmosphère particulière et

s’ouvre sur de nouveaux horizons en hébergeant la micro-ferme urbaine-

maraîchère de « V’Île fertile ». Cette ferme pratique des expérimentations

de cultures potagères bio-intenses et sous serres ; des modes de cultures

visant une production alimentaire plus responsable, pédagogique et solidaire en

milieu parisien.

Rendez-vous : 45 bis, avenue de la Belle Gabrielle, face à l’avenue des Châtaigniers

RER Nogent sur Marne

en sortant de la gare prendre à gauche puis à droite sur l’avenue des

Châtaigniers

Au Bois de Vincennes, découverte d’un site d’agriculture urbaine en pleine terre sur un lieu singulier chargé d’histoire.

Le mercredi 25 février 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-25T15:30:00+01:00

fin : 2026-02-25T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-25T14:30:00+02:00_2026-02-25T16:00:00+02:00

Le jardin d’agronomie tropicale René Dumont (bois de Vincennes) 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle 75012 Paris

education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Le jardin d’agronomie tropicale René Dumont (bois de Vincennes) et trouvez le meilleur itinéraire

