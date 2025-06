Le jardin dans tous les sens Parc du Grand Blottereau Nantes 2 juillet 2025 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-02 10:00 – 10:45

Gratuit : oui Gratuit Sans inscription et dans la limite des places disponibles. Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 6

Les enfants de 3 à 6 ans sont invités au parc du Grand Blottereau pour un atelier organisé à l’occasion de l’Ambassade de la Biodiversité Urbaine. À partir d’une histoire racontée sur place, les enfants partiront à la découverte du jardin grâce à des petits jeux de recherche autour des couleurs, des formes, du toucher. Mercredi 2 juillet, 2 sessions de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45Le lieu de rendez-vous pour l’ensemble des activités proposées est le Jardin de l’Ambassade (à l’entrée du parc, côté serres).Sans inscription et dans la limite des places disponibles.

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr