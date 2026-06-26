Le jardin de Carine à Ueberstrass Ueberstrass
Le jardin de Carine à Ueberstrass Ueberstrass dimanche 5 juillet 2026.
Ueberstrass
Le jardin de Carine à Ueberstrass
26 Grand’Rue Ueberstrass Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 10:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Découvrez un jardin d’éco jardinier et échangez avec des passionnés
Sur inscription.
Les membres du réseau des Écojardiniers du Sundgau vous ouvrent les portes de leurs écrins de verdure ! Venez visiter leurs jardins, serpenter entre vergers et potagers et échanger entre passionnés.
Le jardin de Carine à Ueberstrass
Mon jardin, c’est mon refuge. Mon potager est de plein champ c’est un jardin paysan.
Pour se garer : parking de la mairie
Autre créneau disponible 11h-12h30
Composez votre programme de la journée comme vous le souhaitez grâce aux différents créneaux proposés pour cette journée Dimanche au jardin ! Programme complet par ici.
Inscription obligatoire. 8 places. Enfants accompagnés. .
26 Grand’Rue Ueberstrass 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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L’événement Le jardin de Carine à Ueberstrass Ueberstrass a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau