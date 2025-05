Le jardin de Chrismô Rendez-vous aux jardins – Le Jardin de Chrimô Condéon, 7 juin 2025 10:00, Condéon.

Charente

Le jardin de Chrismô Rendez-vous aux jardins Le Jardin de Chrimô 2, Chemin des Bertereaux Condéon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

Date(s) :

2025-06-07

A l’occasion des « Rendez-vous aux Jardins » 2025, le Jardin de Chrismô ouvre ses portes à la visite.

.

Le Jardin de Chrimô 2, Chemin des Bertereaux

Condéon 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 24 16 89

English : Le jardin de Chrismô Rendez-vous aux jardins

On the occasion of the « Rendez-vous aux Jardins » 2025, the Chrismô Garden opens its doors to visitors.

German : Le jardin de Chrismô Rendez-vous aux jardins

Anlässlich der « Rendez-vous aux Jardins » 2025 öffnet der Jardin de Chrismô seine Tore für Besucher.

Italiano : Le jardin de Chrismô Rendez-vous aux jardins

In occasione del « Rendez-vous aux Jardins » 2025, il Jardin de Chrismô apre le sue porte ai visitatori.

Espanol : Le jardin de Chrismô Rendez-vous aux jardins

Con motivo del « Rendez-vous aux Jardins » 2025, el Jardin de Chrismô abre sus puertas a los visitantes.

L’événement Le jardin de Chrismô Rendez-vous aux jardins Condéon a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme du Sud Charente