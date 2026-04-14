Le jardin de Cindy et Eric, 881 rue du hem 59310 auchy lez orchies, Auchy-lez-Orchies

Le jardin de Cindy et Eric 5 et 6 juin 881 rue du hem 59310 auchy lez orchies Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Nous avons rénové notre maison et aménagé ce jardin à partir de 2002, un projet qui a évolué au fil du temps, tout comme notre vision de l’espace. En tant qu’architecte paysagiste, ce jardin est pour moi une véritable source d’inspiration et un terrain d’expérimentation. Il s’étend sur une surface de 4000 m², divisé en plusieurs zones qui se répondent et s’enrichissent mutuellement.

Le jardin est un lieu de diversité, où l’ornement, la nature sauvage, le potager et les animaux cohabitent en harmonie. La terre, très argileuse et gorgée d’eau en hiver, a représenté un défi que nous avons su relever en nous adaptant aux contraintes du site. Nous avons toujours pris soin de respecter l’environnement dans tous nos gestes, privilégiant des solutions écologiques et durables.

Le jardin se compose de plusieurs espaces : une zone ornementale, un espace « sauvage » où la nature est laissée à l’état brut, un potager productif et enfin, une zone où vivent nos poules. Chaque espace a sa propre identité et contribue à la richesse de l’ensemble.

Ce jardin est une véritable aventure, tant humaine qu’environnementale. C’est un lieu de vie en harmonie avec son environnement.

881 rue du hem 59310 auchy lez orchies 881 rue du hem 59310 auchy lez orchies Auchy-lez-Orchies 59310 Nord Hauts-de-France 06 87 85 67 74 https://www.facebook.com/p/Cindy-Delaleau-100010681742198/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/cindy_paysage/?hl=fr Nous avons rénové notre maison et aménagé ce jardin à partir de 2002, un projet qui a évolué au fil du temps, tout comme notre vision de l’espace. En tant qu’architecte paysagiste, ce jardin est pour moi une véritable source d’inspiration et un terrain d’expérimentation. Il s’étend sur une surface de 4000 m², divisé en plusieurs zones qui se répondent et s’enrichissent mutuellement.

Le jardin est un lieu de diversité, où l’ornement, la nature sauvage, le potager et les animaux cohabitent en harmonie. La terre, très argileuse et gorgée d’eau en hiver, a représenté un défi que nous avons su relever en nous adaptant aux contraintes du site. Nous avons toujours pris soin de respecter l’environnement dans tous nos gestes, privilégiant des solutions écologiques et durables.

Le jardin se compose de plusieurs espaces : une zone ornementale, un espace « sauvage » où la nature est laissée à l’état brut, un potager productif et enfin, une zone où vivent nos poules. Chaque espace a sa propre identité et contribue à la richesse de l’ensemble.

Ce jardin est une véritable aventure, tant humaine qu’environnementale. C’est un lieu de vie en harmonie avec son environnement. Parking de 3 places

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©cindy-paysage