Le jardin de la Coticia, Le jardin de la Coticia, Coutiches

Le jardin de la Coticia 6 et 7 juin Le jardin de la Coticia Nord

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00

« Mon jardin, autrement »

Et si vous preniez le temps de vivre la nature différemment ?

Je vous ouvre les portes de mon jardin pour un moment sensoriel et convivial, ouvert à toutes et tous : adultes, seniors, personnes malvoyantes, curieux de nature.

Au programme :

Écouter, toucher, sentir, ralentir… Ici, il ne s’agit pas de visiter un jardin, mais de le ressentir.

A travers de petites explorations sensorielles et un temps de partage, découvrons ensemble une autre manière d’observer le vivant.

Le jardin de la Coticia 1929 Route Nationale 59310 Coutiches Coutiches 59310 Nord Hauts-de-France +33 06.12.82.14.57 https://www.facebook.com/lacoticia;https://www.facebook.com/jardisabelle/ [{« type »: « phone », « value »: « +33 06.12.82.14.57 »}] Le jardin de la Coticia est un jardin avec des massifs fleuris, un potager bio et quelques fruitiers et beaucoup de plantes sauvages, toutes très intéressantes ! L’animation proposée sera : Comment observer la nature autrement ? A23 sortie Orchies puis direction Douai – Coutiches

Gare d’Orchies / Bus 857 Orchies/Douai Arrêt Calvaire de Coutiches

« Mon jardin, autrement »

©Isabelle Lhomel