Le jardin de la Villa Rezzola, Villa Rezzola – FAI, Lerici

Le jardin de la Villa Rezzola 6 et 7 juin Villa Rezzola – FAI La Spezia

Inscrits FAI : 4€ Plein tarif : 14€ Réduction (6-18 ans) : 9€ Enfants jusqu’à 5 ans : gratuit Étudiants jusqu’à 25 ans : 9€ Membres INTO, Mécènes, Amis du Louvre, ICOM : 4€ Personnes en situation de handicap : 4€ Famille : 39€ 2 adultes et 2 enfants ou pl

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Une promenade guidée dans le jardin de Fai Villa Rezzola avec dégustation des vins FAI sur la terrasse. La promenade guidée aura pour protagoniste le parc, exemple fascinant de jardin à l’anglaise de riviera et d’acclimatation botanique. En accord avec le thème de l’édition 2026 – la vue – qui invite à découvrir les jardins avec un regard renouvelé, pour en comprendre les valeurs et lire les signes de l’histoire, le parcours conduira le regard des visiteurs dans une succession d’aperçus, ouvertures soudaines, quintes végétales et points de vue privilégiés, entre l’observation du réel et des témoignages de l’évolution du paysage où les éléments naturels dialoguent avec les architectures, entre géométries et spontanéité végétale.

La visite se terminera sur la terrasse panoramique qui offre une vue splendide sur le Golfe des Poètes où vous pourrez déguster un verre de vin produit à Villa Caviciana, le premier domaine agricole du FAI qui donne sur le lac de Bolsena. Pour ceux qui le souhaitent, une alternative sans alcool est prévue. À la fin de la visite, il sera possible d’acheter les bouteilles du vin FAI dégusté.

Villa Rezzola – FAI Via Militare 33, 19032, Fraz. Pugliola Lerici 19032 La Spezia Liguria 0187 1570317 https://fondoambiente.it/luoghi/villa-rezzola

Rendez-vous dans le jardin 2026

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