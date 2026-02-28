Le jardin de Lilou Aktéon Paris Paris
Drôle de réveil au jardin ! Les fruits, les légumes et toutes les fleurs ont perdu leur feuillage. « Mais qui a bien pu grignoter nos belles feuilles ? » Lilou et son amie Ficelle l’épouvantail, tentent d’élucider ce mystère.
Qui est le plus gourmand ? Le lapin, le coq, le hérisson, l’escargot, la coccinelle ou cette chipie de chenille…
Dans une ambiance duveteuse et très colorée, Lilou, la petite jardinière, nous fait découvrir fleurs et légumes de son jardin ainsi que ses petits amis, animaux et insectes que l’on trouve communément dans les jardins de campagne (marionnettes à main en peluche) Ce conte monté de façon très enlevée et ponctué de neuf comptines, amène les enfants, à avoir un autre regard sur la nature et prendre conscience qu’il est nécessaire de la respecter.
Auteur et Mise en scène : Joyce Brunet
Musique : Fabien Gardeur
Distribution : Claire Hoffmann et Sarah Cotten
Rubrique : spectacle musical pour les 1- 6 ans
Durée : 30 mn
Une aventure en comptines pour les tout- petits.
Du jeudi 26 février 2026 au dimanche 08 mars 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 11h00
Du mercredi 25 février 2026 au dimanche 29 mars 2026 :
samedi, dimanche
de 11h30 à 12h00
payant Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.
Aktéon Paris 11 rue du Général Blaise 75011 Paris
