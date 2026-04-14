Le jardin de Maja, Záhrada u Maja, Stará Bystrica

Le jardin de Maja 6 et 7 juin Záhrada u Maja okres Čadca

L’entrée est volontaire, chaque contribution sera investie dans l’embellissement du jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Un élément intéressant de mon jardin est ce qu’on appelle l’œil de pierre, les bancs en pierre et les murets en pierres sèches. Comme tout le jardin est en pente, vous y trouverez également un abreuvoir à oiseaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Facebook ou Instagram : Marián Pitel (Jardin de Maja).

Záhrada u Maja Stará Bystrica, 546 Stará Bystrica 023 04 okres Čadca Région de Žilina 0917068356 Le jardin a été créé depuis 2008 et a commencé à s’étendre en 2012, et continue de s’agrandir, il n’est donc pas encore terminé.

Un élément intéressant de mon jardin est ce qu’on appelle l’œil de pierre, les bancs en pierre et les murets en pierres sèches. Comme tout le jardin est en pente, vous y trouverez également un à Pour…

© Záhrada u Maja