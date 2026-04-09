Le Jardin de minuit et Marcus Garvey. Rejoignez notre club de lecture ! MVAC Paris

Rejoignez-nous à Paris, une fois par mois, pour notre cercle de lectures nocturnes !

Après Suzanne Césaire, René Maran, Léon-Gontran Damas, Jacques Roumain, c’est Marcus Garvey le visionnaire qui est mis à l’honneur par notre club de lecture, le Jardin de Minuit.

Marcus Garvey

Jamaïcain, descendant des Neg Mawon, né un jour après l’abolition de l’esclavage, typographe devenu tribun de renommée mondiale, Marcus Garvey (1887–1940) est l’une des figures fondatrices du panafricanisme et du nationalisme noir.

Précurseur du mouvement Rastafari, inspirateur de Malcolm X, Kwame Nkrumah et Jomo Kenyatta, sa voix – souvent interdite, toujours vivante – a circulé dans les Caraïbes, les colonies africaines et les ghettos nord-américains.

Pourtant, dans l’espace kréyolphone-francophone, il reste étonnamment méconnu. Cette soirée lui rend sa place.

Un peuple qui ne connaît pas son histoire est comme un arbre sans racines Marcus Garvey,

L’œuvre

Garvey a-t-il écrit ? Oui – abondamment, mais rarement sous forme de livre.

Comme pour Stuart Hall lui aussi Jamaïcain, les textes de Marcus Garvey sont dispersés. Des milliers d’éditoriaux dans son journal Negro World (1918–1933), publié en anglais, français et espagnol), des discours compilés après sa mort par sa femme Amy Jacques-Garvey (The Philosophy and Opinions of Marcus Garvey, 1923), des poèmes écrits depuis sa cellule d’Atlanta (The Tragedy of White Injustice), et des notes de cours pour sa School of African Philosophy.

Aucun de ces textes n’existe à ce jour en traduction française éditée.

Pour les participants anglophones, The Philosophy and Opinions est accessible en ligne en domaine public. Pour tous les autres, les extraits traduits sont fournis sur place.

Image issue d’une expérimentation par Alexia de Saint John’s avec Midjourney à partir d’un portrait ancien de Marcus Garvey ; Crédits : Alexia de Saint John’s

Au programme

Fidèles à la « parole de nuit », nous lirons et commenterons ensemble ces essais selon la méthode de l’arpentage : des extraits sont préparés et fournis sur place. chacun explore un texte, en extrait une idée, un mot, une question. Puis nous tissons collectivement le sens de cette œuvre brève et incandescente

Pas besoin d’être spécialiste : il suffit de se laisser traverser par le texte.

Que vous ayez lu Marcus Garvey ou simplement entendu parler de lui, vous êtes les bienvenus dans le cercle.

Vous n’étiez pas à la précédente séance ?

Chaque séance se suffit à elle-même. Vous pouvez rejoindre le cercle à tout moment. Vous retrouverez également les critiques littéraires d’Alexia quant aux livres déjà présentés, sur le site du club.

Le lieu pour le 16 avril 2026, 19 h – 21 h

Maison des Associations, MVAC Paris 13

31, rue Bobillot, 75013 Paris / Métro : Place d’Italie

Pourquoi Le Jardin de minuit ?

Dans les sociétés créoles, la Parole de nuit porte les récits fondateurs, les questionnements interdits, les transmissions essentielles. C’est à cette heure suspendue, entre chien et coq, que les voix se libèrent et que les textes oraux se révèlent.

Le Jardin de Minuit réactive cette tradition orale : un cercle où l’on lit ensemble, où chaque voix compte, où les œuvres du monde dialoguent avec notre présent.

Nous créons ainsi un espace où les discriminations peuvent être nommées, analysées, combattues collectivement?

Les rendez-vous jusqu’au SILEK

Durant ces prochaines rencontres mensuelles, nous cheminerons de René Maran à nos contemporains jusqu’au SILEK (Salon International du Livre de l’Espace Kréyolophone) qui aura lieu Paris du 22 au 24 mai 2026.

Venez au Jardin de Minuit, notre club de lecture, lire et échanger autour de Marcus Garvey, ce Jamaïcain devenu en quelques années l’une des figures les plus puissantes de la cause noire mondiale et qui inspira le mouvement rastafari et Bob Marley !

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T21:00:00+02:00

MVAC 31 rue Bobillot 75013 Paris

https://lespontsdelespoir.vision/ lespontsdelespoir@gmail.com



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