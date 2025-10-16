Le Jardin de minuit s’éveille : rejoignez notre cercle de lectures nocturnes Maison des associations Paris

Le Jardin de minuit s’éveille : rejoignez notre cercle de lectures nocturnes Maison des associations Paris jeudi 16 octobre 2025.

Après le triomphe du documentaire RENE MARAN, LE PREMIER GONCOURT NOIR à notre Kreyol International Film Festival, édition 3 (Prix du meilleur documentaire), nous prolongeons cette rencontre essentielle en ouvrant notre Club de lecture, Le Jardin de minuit, avec ce livre qui lui a valu le Prix Goncourt.

Le Jardin de minuit commencera avec l’œuvre qui bouleversa la France de 1921 : BATOUALA de René Maran.

Pourquoi Le Jardin de minuit ?

Dans les sociétés créoles, la Parole de nuit porte les récits fondateurs, les questionnements interdits, les transmissions essentielles. C’est à cette heure suspendue, entre chien et coq, que les voix se libèrent et que les textes oraux se révèlent.

Le Jardin de minuit réactive cette tradition : un cercle où l’on lit ensemble, où chaque voix compte, où les œuvres du monde dialoguent avec notre présent.

Les rendez-vous mensuels du Jardin de Minuit.

Durant ces rencontres mensuelles qui débuteront le 16 octobre 2025, nous cheminerons de Maran à nos contemporains jusqu’au SILEK (Salon International du Livre de l’Espace Kréyolophone) qui aura lieu Paris du 22 au 24 mai 2026.

Première halte : Batouala, le roman qui fit scandale.

Dès son sous-titre, René Maran annonçait la rupture. Premier écrivain noir à recevoir le Prix Goncourt, il offrait non pas une vision exotique de l’Afrique mais le regard lucide d’un administrateur colonial devenu dénonciateur du système qu’il servait.

Sa préface est un brûlot : « Ils ont tué dans l’œuf des populations douces et tranquilles… Tu bâtis ton royaume sur des cadavres. »

Un siècle plus tard, alors que les questions coloniales et leurs héritages traversent nos débats, relire Batouala ensemble prend un sens urgent.

Prix d’achat du livre

Fnac : 17,90 €

Ebook: 9,99 €

Notez que :

Il n’est pas obligatoire d’avoir lu le livre en entier pour participer à ce premier rendez-vous.

Vous pouvez également amener un autre livre de René Maran que vous présenterez : nous en informer lors de l’inscription.

Lieu

16 octobre 2025

19h > 21h00

Maison des Associations (MVAC13) 11 rue Caillaux, 75013 Paris

Le Jardin de minuit ouvre ses portes, en cette 9e semaine parisienne de lutte contre les discriminations, avec l'œuvre qui bouleversa la France de 1921 : BATOUALA de René Maran.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes. A partir de 17 ans.

Maison des associations 11 rue caillaux 75013 Paris

https://lespontsdelespoir.vision/ lespontsdelespoir@gmail.com