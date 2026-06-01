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Le Jardin de Paul Vernisse, Le jardin de Paul Vernisse, Chassenard

Le Jardin de Paul Vernisse, Le jardin de Paul Vernisse, Chassenard

Le Jardin de Paul Vernisse, Le jardin de Paul Vernisse, Chassenard samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le jardin de Paul Vernisse

Adresse : 4, rue des Jardins, Chassenard, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Ville : 03510 Chassenard

Département : Allier

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Le Jardin de Paul Vernisse 6 et 7 juin Le jardin de Paul Vernisse Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Jardin avec Roseraie, Carrés de Buis, Fleurs, Fontaines, Gloriettes

Le jardin de Paul Vernisse 4, rue des Jardins, Chassenard, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Chassenard 03510 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Jardin d’ornement – Potager – Verger Roseraie – Carrés de buis
Jardin avec Roseraie, Carrés de Buis, Fleurs, Fontaines, Gloriettes

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