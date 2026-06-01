Le Jardin de Paul Vernisse, Le jardin de Paul Vernisse, Chassenard

Le Jardin de Paul Vernisse 6 et 7 juin Le jardin de Paul Vernisse Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Jardin avec Roseraie, Carrés de Buis, Fleurs, Fontaines, Gloriettes

Le jardin de Paul Vernisse 4, rue des Jardins, Chassenard, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Chassenard 03510 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Jardin d’ornement – Potager – Verger Roseraie – Carrés de buis

Jardin avec Roseraie, Carrés de Buis, Fleurs, Fontaines, Gloriettes

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