Le jardin de Rio Froment dévoile ses charmes Savenay

Le jardin de Rio Froment dévoile ses charmes

Place Saint-Martin Savenay Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Lieu habituellement fermé au public, le jardin de Rio Froment, entourant une bâtisse du XIXe siècle, se révèle lors de ces visites guidées par le Groupe d’Histoire Locale de Savenay. Une occasion unique de découvrir sa serre remarquable et son atmosphère hors du temps. .

Place Saint-Martin Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

