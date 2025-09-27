Le jardin de Virginia : troc graines et boutures Médiathèque Virginia Woolf Paris

Le jardin de Virginia : troc graines et boutures Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 27 septembre 2025.

Apportez vos boutures, graines ou jeunes plants que vous souhaitez troquer et repartez avec de nouvelles variétés à faire grandir chez vous. Que vous soyez un jardinier expérimenté ou simplement curieux, cet échange est une belle occasion de découvrir, apprendre et partager vos astuces.

Pour rendre ce moment encore plus agréable, nous vous proposons également un café chaud ou un thé à savourer tranquillement avec les autres participants.

Ouvert à tous, sur le parvis de la médiathèque

Vous aimez faire pousser des plantes mais vous en avez trop à la maison ? Nous avons la solution ! Le temps d’un après-midi le jardin de la médiathèque Virginia Woolf s’éveille pour un moment d’échange et de partage !

Le samedi 27 septembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Tout public.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR