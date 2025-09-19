Le jardin d’Eden Quartier Marenda Lacan Antibes

entrée libre

Début : 2025-09-19T08:30:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Un jardin de 2800 m2 en plein cœur du centre-ville quartier de Marenda Lacan, le jardin d’Eden est un jardin public aux senteurs provençales avec des plantations de romarin, lavande, thym sur le pourtour du parc, complanté de 10 oliviers cailletiers (Olea europaea) âgés de 150 ans.

Leur arrosage sera assuré, même en période de sécheresse par de l’eau REUT (Réutilisation des Eaux Usées Traitées) contenue dans des cuves construites sur site.

Plus de vingt bancs favorisent les pauses et la convivialité du lieu.

