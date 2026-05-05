Le Jardin des Folles Envies, lieu favorable à la biodiversité, Le Jardin des Folles Envies, Soultz-les-Bains

Le Jardin des Folles Envies, lieu favorable à la biodiversité Dimanche 7 juin, 14h00 Le Jardin des Folles Envies Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le Jardin des Folles Envies ouvre ses portes le dimanche 7 juin 2026 de 14h à 18h, pour vous permettre de découvrir qu’une cohabitation entre la nature et l’humain est possible.

En famille, entre amis ou en solo, ça sera l’occasion de flâner à travers le jardin, d’en découvrir sa nature, et d’échanger sur la biodiversité et les habitats favorables à sa présence.

Tout cela sera agrémenté par la présence de fiches pédagogiques et des explications sur la fabrication de nichoirs et de gîtes à chauves-souris favorables aux espèces ciblées.

Le Jardin des Folles Envies 11, Rue Saint-Maurice, 67120 Soultz-lès-Bains Soultz-les-Bains 67120 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0625185089 https://www.facebook.com/profile.php?id=61573840157498&locale=fr_FR Moi c’est Olivier et je vous ouvre mon havre de paix!

Six ans de mise en place d’actions pour ramener de la biodiversité dans le jardin, le positif est de mise!

Les jeunes arbres et arbustes indigènes ou non (espèces non invasives pour un jardin gourmand) sont légions ici. Les oiseaux occupent les nichoirs mis à disposition (moineaux domestiques, mésanges charbonnières, mésanges bleues et rouge-queue à front blanc), les mammifères (musaraignes, renards, fouines et chevreuils) viennent discrètement se repaître en nocturne, les cinq mares artificielles font office de corridor de zones humides et attirent beaucoup la faune aquatique ou non (nombreuses larves dans l’eau), les plantes indigènes de France, mais également quelques unes d’Europe continuent de fleurir, les reptiles (lézards des murailles et orvets) se dorent la pilule au soleil et les insectes volants viennent en nombre butiner les fleurs présentes en fonction des saisons.

Le potager est en perpétuelle réflexion avec une philosophie se rapprochant de la permaculture, alliant paillage au foin et cohabitation des légumes potagers avec la végétation spontanée.

Bref, notre petit paradis nous comble de bonheur ma compagne et moi-même, et vous êtes les bienvenu(e)s!

Rendez-vous aux jardins

Olivier Saint-Jours