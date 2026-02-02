Le jardin des généations

Bar Corrèze

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Le jardin des générations

Après-midi intergénérationnel à Bar

Organisé par le Comité des fêtes

Au programme

– Ateliers créatifs peinture, dessin, origami

– Activité nature plantation de fleurs et herbes

– Jeux intergénérationnels quiz, jeux de mémoire, autres…

– Fresque collective Le jardin de nos souvenirs

– Goûter convivial crêpes, tartes, jus, tisane

Pour qui ?

Petits, adultes, séniors, tout le monde est la bienvenue !

Créons, partageons et amusons-nous ensemble !

Participation 5€/adulte

Informations et inscriptions avant le 12 février 2026 .

Bar 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 72 57 46 comitedesfetesbar@gmx.fr

