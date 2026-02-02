Le jardin des généations Bar
Le jardin des généreations
Après-midi intergénérationnel à Bar
Organisé par le Comité des fêtes
Au programme
– Ateliers créatifs peinture, dessin, origami
– Activité nature plantation de fleurs et herbes
– Jeux intergénérationnels quiz, jeux de mémoire, autres…
– Fresque collective Le jardin de nos souvenirs
– Goûter convivial crêpes, tartes, jus, tisane
Pour qui ?
Petits, adultes, séniors, tout le monde est la bienvenue !
Créons, partageons et amusons-nous ensemble !
Participation 5€/adulte
Informations et inscriptions avant le 12 février 2026 .
Bar 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 72 57 46 comitedesfetesbar@gmx.fr
