Le Jardin des goûts réunis Jardin maison Victor Schoelcher Houilles

Le Jardin des goûts réunis Samedi 20 septembre, 17h00 Jardin maison Victor Schoelcher Yvelines
Inscription obligatoire auprès de la Graineterie : 01 30 86 32 34
Concert quintette et trio – Conservatoire de Houilles
En Trio / Violons et violoncelle Sol mineur : Haendel, sonate en trio opus 2, n°8 en sol mineur
Puis Haendel, sonate en trio opus 5, n°2 en ré majeur
En Trio / Flûte traversière, violoncelle, piano : Jean-Sébastien Bach, concerto Brandebourgeois n°5 en ré majeur
En quintette / violons, flûte traversière, violoncelle et piano : Astor Piazolla, L’automne
Delphine Bertaux, Violon / Nicolas Wendenbaum, violon / Nicolas Mandel, Flûte traversière / Emmanuel Joussemet, violoncelle / Catherine Lanco, piano
Jardin maison Victor Schoelcher 26 avenue Victor-Schœlcher 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France
