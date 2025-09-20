Le Jardin des goûts réunis Jardin maison Victor Schoelcher Houilles

Le Jardin des goûts réunis Samedi 20 septembre, 17h00 Jardin maison Victor Schoelcher Yvelines

Inscription obligatoire auprès de la Graineterie : 01 30 86 32 34

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Concert quintette et trio – Conservatoire de Houilles

En Trio / Violons et violoncelle Sol mineur : Haendel, sonate en trio opus 2, n°8 en sol mineur

Puis Haendel, sonate en trio opus 5, n°2 en ré majeur

En Trio / Flûte traversière, violoncelle, piano : Jean-Sébastien Bach, concerto Brandebourgeois n°5 en ré majeur

En quintette / violons, flûte traversière, violoncelle et piano : Astor Piazolla, L’automne

Delphine Bertaux, Violon / Nicolas Wendenbaum, violon / Nicolas Mandel, Flûte traversière / Emmanuel Joussemet, violoncelle / Catherine Lanco, piano

Jardin maison Victor Schoelcher 26 avenue Victor-Schœlcher 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 86 32 34 »}]

