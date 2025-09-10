Le jardin des mers Nautisme en pays blanc Piriac-sur-Mer

Le jardin des mers

Nautisme en pays blanc 3 rue Port Boucher Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-09-10

fin : 2025-11-26

2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03

Nouveauté cette année, le club nautique propose durant un trimestre d’amariner les jeunes enfants durant un trimestre !

L’idée est d’appréhender le milieu marin au travers de différentes activités afin de se préparer sereinement à bientôt pouvoir faire de l’optimiste.

Au programme: pratiquer la pêche à pieds, monter sur un bateau, contruire une maquette de bateau et bien d’autres activités manuelles qui seront adaptées à la météo !

Pour les enfants à partir de 4 ans et jusqu’à 6 ans n’ayant pas peur de l’eau.

Réservation et consultation des tarifs auprès du club NPB .

Nautisme en pays blanc 3 rue Port Boucher Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 53 84 nautismeenpaysblanc@gmail.com

