Le jardin des mers Saint-Valery-en-Caux

Le jardin des mers Saint-Valery-en-Caux lundi 4 août 2025.

Le jardin des mers

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-08-04

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-04

Le jardin des mers accueille les enfants de 10h à 12h et de 14h à 16h30 du lundi au vendredi, à la séance ou à la semaine pour les enfants de 4 à 8 ans.

Lundi matin dessine-moi le monde marin

Lundi après-midi Randonnée pédestre

Mardi matin Pied dans l’eau

Mardi après-midi découverte du phare

Mercredi matin la sécurité en mer

Mercredi après-midi les animaux marins

Jeudi matin chasse aux trésors

Jeudi après-midi Cerf volant

Vendredi matin Balade sur le port

Vendredi après-midi mini olympiades

7€ la demi journée 30€ les 5 demi-journées

Rendez-vous au 35 rue des Remparts Saint Valery en Caux

02 35 57 93 20/06 27 28 03 05

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 27 28 03 05 sports@cote-albatre.com

English : Le jardin des mers

Le jardin des mers welcomes children from 10am to 12pm and 2pm to 4:30pm, Monday to Friday, by the session or by the week for children aged 4 to 8.

Monday morning: Draw me the marine world

Monday afternoon: Hiking

Tuesday morning: Water sports

Tuesday afternoon: Discover the lighthouse

Wednesday morning: Safety at sea

Wednesday afternoon: marine animals

Thursday morning: Treasure hunt

Thursday afternoon: Kite flying

Friday morning: Stroll around the port

Friday afternoon: Mini Olympics

7? half-day 30? 5 half-days

Meet at 35 rue des Remparts Saint Valery en Caux

02 35 57 93 20/06 27 28 03 05

German :

Der Meeresgarten empfängt Kinder von 10-12 Uhr und 14-16:30 Uhr von Montag bis Freitag, pro Sitzung oder pro Woche für Kinder von 4-8 Jahren.

Montagmorgen: Zeichne mir die Meereswelt

Montagnachmittag: Wandern

Dienstagmorgen: Mit den Füßen im Wasser

Dienstag Nachmittag: Entdeckung des Leuchtturms

Mittwochmorgen: Sicherheit auf See

Mittwochnachmittag: Die Meerestiere

Donnerstagmorgen: Schatzsuche

Donnerstag Nachmittag: Fliegender Drachen

Freitagmorgen: Spaziergang am Hafen

Freitagnachmittag: Mini-Olympiade

7? für einen halben Tag 30? für 5 halbe Tage

Treffpunkt: 35 rue des Remparts Saint Valery en Caux

02 35 57 93 20/06 27 28 03 05

Italiano :

Le jardin des mers accoglie i bambini dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30, dal lunedì al venerdì, a sessione o a settimana per i bambini dai 4 agli 8 anni.

Lunedì mattina: Disegnami il mondo marino

Lunedì pomeriggio: Escursioni

Martedì mattina: sport acquatici

Martedì pomeriggio: scoprire il faro

Mercoledì mattina: Sicurezza in mare

Mercoledì pomeriggio: Animali marini

Giovedì mattina: caccia al tesoro

Giovedì pomeriggio: volo dell’aquilone

Venerdì mattina: passeggiata intorno al porto

Venerdì pomeriggio: Mini Olimpiadi

7? mezza giornata 30? per 5 mezze giornate

Ritrovo al 35 di rue des Remparts Saint Valery en Caux

02 35 57 93 20/06 27 28 03 05

Espanol :

Le jardin des mers acoge a los niños de 10h a 12h y de 14h a 16h30, de lunes a viernes, por sesiones o por semanas para niños de 4 a 8 años.

Lunes por la mañana: Dibújame el mundo marino

Lunes por la tarde: Senderismo

Martes por la mañana: Deportes acuáticos

Martes por la tarde: descubre el faro

Miércoles por la mañana: Seguridad en el mar

Miércoles por la tarde: Animales marinos

Jueves por la mañana: Búsqueda del tesoro

Jueves por la tarde: vuelo de cometas

Viernes por la mañana: Paseo por el puerto

Viernes por la tarde: Miniolimpiadas

7? medio día 30? para 5 medios días

Encuentro en 35 rue des Remparts Saint Valery en Caux

02 35 57 93 20/06 27 28 03 05

L’événement Le jardin des mers Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre