Le Jardin des Osmanthes Rendez-vous aux jardins 22ème édition – Le clos de la Motte La Bouillie, 6 juin 2025 07:00, La Bouillie.

Côtes-d’Armor

Le Jardin des Osmanthes Rendez-vous aux jardins 22ème édition Le clos de la Motte Le Jardin des Osmanthes La Bouillie Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-06

Une visite du jardin pour découvrir 20 espaces thématiques, ponctués d’une signalétique qui met en lien certaines plantes et leur utilisation en parfumerie. Un salon de thé en extérieur vous accueille pour prolonger votre moment de détente dans la nature et déguster une gourmandise ou une boisson locale.

Cette opération est coordonnée et animée en Bretagne par l’Association régionale des Parcs et Jardins de Bretagne, en lien avec la DRAC Bretagne et le ministère de la Culture. .

Le clos de la Motte Le Jardin des Osmanthes

La Bouillie 22240 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Jardin des Osmanthes Rendez-vous aux jardins 22ème édition La Bouillie a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André