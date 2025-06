Le Jardin des Plantes fête la journée internationale de la fougère le 18 et le 22 juin – Jardin des Plantes Nantes 22 juin 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-22 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Nantes fête la fougère le 18 et le 22 juin au Jardin des Plantes Dans le cadre de la journée internationale de la fougère, qui aura lieu le 21 juin, le Jardin des Plantes de Nantes propose 2 visites thématiques : une visite sera dédiée aux fougères épiphytes et l’autre aux fougères rustiques en extérieur. À l’initiative de passionnés de fougères de toute la planète, il a été décidé de créer une « Journée Internationale de la Fougère ». La date retenue est le samedi le plus proche du 21 juin, période du solstice d’été. Elle a pour objectif de faire connaître ces plantes anciennes au mode de reproduction très particulier. Les fougères sont présentes sur tous les continents sauf l’Antarctique. Par leur diversité, elles présentent un grand intérêt botanique. Leur utilisation dans l’alimentation, la médecine traditionnelle, l’art, les croyances, la sorcellerie, les usages domestiques et bien sûr dans les jardins, sont autant de thématiques qui, selon les lieux d’animations, peuvent être évoqués sous forme de conférences, visites guidées… 18 JUIN10 h : Les fougères épiphytes11h : Les fougères rustiques en extérieur 22 JUIN15h : Les fougères rustiques en extérieur16h : Les fougères épiphytes Les visites sont gratuites sur inscription auprès de l’accueil du Jardin des Plantes sur place ou par téléphone au 02 40 41 65 09.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr