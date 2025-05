LE JARDIN DES PLANTES – Rue Prémartine Le Mans, 7 juin 2025 17:15, Le Mans.

Le jardin d’horticulture, créé par Adolphe Alphand, célèbre paysagiste des parcs parisiens (le parc Monceau et celui des Buttes Chaumont…) est le cadre de la mise en scène, tout au long du second Empire et de la IIIe République, de la vie privée et publique de la bonne société.

Inscription conseillée à la Maison du Pilier-Rouge

Départ devant l’entrée du jardin (angle rue Prémartine et rue de Flore) .

