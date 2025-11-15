Le Jardin des Prés Verts fête Noël ! Mézières-sous-Lavardin

Le Jardin des Prés Verts fête Noël !

Le Jardin des Prés Verts fête Noël !

Cette année, le Jardin des Prés Verts accueillera les enfants aux vacances de Noël, les lundi et mardi 22 et 23 décembre.

Ce sera l’occasion de cuisiner pour les fêtes et de fabriquer décorations et petites attentions à offrir. Un temps convivial pour les enfants et un temps libre pour les parents ! l’idéal pour finir de préparer les fêtes.

En savoir plus lejardindespresverts@gmail.com .

