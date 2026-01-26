Le jardin des Rêves Médiathèque Casseneuil

Le jardin des Rêves

Le jardin des Rêves Médiathèque Casseneuil mercredi 18 février 2026.

Le jardin des Rêves

Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18

Date(s) :
2026-02-18

Atelier famille pour imaginer, écrire, lire, dessiner et colorier.
Pour les 7 à 11 ans.
Plus de renseignements par téléphone.
Atelier famille pour imaginer, écrire, lire, dessiner et colorier.
Pour les 7 à 11 ans.
Plus de renseignements par téléphone.   .

Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 00 25  bm-casseneuil@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le jardin des Rêves

Family workshop for imagining, writing, reading, drawing and coloring.
For ages 7 to 11.
More information by phone.

L’événement Le jardin des Rêves Casseneuil a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Villeneuve Vallée du Lot