Le jardin des Rêves Médiathèque Casseneuil

Le jardin des Rêves

Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Atelier famille pour imaginer, écrire, lire, dessiner et colorier.

Pour les 7 à 11 ans.

Plus de renseignements par téléphone.

+33 5 53 41 00 25 bm-casseneuil@orange.fr

English : Le jardin des Rêves

Family workshop for imagining, writing, reading, drawing and coloring.

For ages 7 to 11.

More information by phone.

