Le jardin des Rêves Médiathèque Casseneuil

Le jardin des Rêves
Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Atelier famille pour imaginer, écrire, lire, dessiner et colorier.
Pour les 7 à 11 ans.
Plus de renseignements par téléphone.
Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 00 25 bm-casseneuil@orange.fr
English : Le jardin des Rêves
Family workshop for imagining, writing, reading, drawing and coloring.
For ages 7 to 11.
More information by phone.
