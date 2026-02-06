Le jardin des rêves, écritures et dessins La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Le jardin des rêves, écritures et dessins La Cabane Villeneuve-sur-Lot jeudi 19 février 2026.
Le jardin des rêves, écritures et dessins
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Un petit garçon aime tellement les brocolis, qu’il rêve de devenir.. éleveur de brocolis ! Viens écrire la suite de cette mini histoire.
Tu pourras inventer les dialogues, dessiner, colorier et cultiver le tout dans le Jardin des Rêves.
De 7 à 11 ans, durée 1h30
Un petit garçon aime tellement les brocolis, qu'il rêve de devenir.. éleveur de brocolis ! Viens écrire la suite de cette mini histoire.
Tu pourras inventer les dialogues, dessiner, colorier et cultiver le tout dans le Jardin des Rêves.
De 7 à 11 ans, durée 1h30 .
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67
English : Le jardin des rêves, écritures et dessins
A little boy loves broccoli so much that he dreams of becoming a broccoli farmer! Come and write the sequel to this mini story.
You can invent the dialogues, draw, color and grow it all in the Garden of Dreams.
Ages 7 to 11, duration: 1h30
L’événement Le jardin des rêves, écritures et dessins Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot