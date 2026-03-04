Le Jardin des saveurs, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Le Jardin des saveurs Mercredi 18 mars, 10h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dans le cadre du Festival Ribambelle.

Atelier musical et créatif sous formes de lectures bruitées avec chansons, jeux musicaux et rondes.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66

Par le Conservatoire de Saint-Dizier Atelier