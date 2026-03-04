Le Jardin des saveurs, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier
Le Jardin des saveurs, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier mercredi 18 mars 2026.
Le Jardin des saveurs Mercredi 18 mars, 10h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T10:30:00+01:00 – 2026-03-18T11:45:00+01:00
Fin : 2026-03-18T10:30:00+01:00 – 2026-03-18T11:45:00+01:00
Dans le cadre du Festival Ribambelle.
Atelier musical et créatif sous formes de lectures bruitées avec chansons, jeux musicaux et rondes.
Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Par le Conservatoire de Saint-Dizier Atelier