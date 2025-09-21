Le Jardin des Sculptures Vieille-Église
Le Jardin des Sculptures Vieille-Église dimanche 21 septembre 2025.
Le Jardin des Sculptures
95 rue du Coupevent Vieille-Église Pas-de-Calais
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le jardin des sculptures , un parcours artistique, contemporain autour de la racine de chicorée, son histoire, sa culture …
Une création originale de Marie-Claude PETTE-DEBRIL, artiste plasticienne, réalisée par Bertrand FETEL. .
