Le Jardin des Sculptures Vieille-Église

95 rue du Coupevent Vieille-Église Pas-de-Calais

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le jardin des sculptures , un parcours artistique, contemporain autour de la racine de chicorée, son histoire, sa culture …

Une création originale de Marie-Claude PETTE-DEBRIL, artiste plasticienne, réalisée par Bertrand FETEL. .

95 rue du Coupevent Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 67 49 05 89

