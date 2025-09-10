Le Jardin des senteurs de Pascale Veaugues
Le Jardin des senteurs de Pascale
12 Rue du Chêne au Loup Veaugues Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 14:30:00
fin : 2025-09-13 16:30:00
Date(s) :
2025-09-10 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-20
Ateliers découverte Chakras & Huiles essentielles
Plongez dans un voyage sensoriel et énergétique en deux temps (2 x 2h) pour explorer vos centres énergétiques et découvrir comment les huiles essentielles peuvent soutenir votre équilibre intérieur.
Atelier 1 le 10, 12 ou 13 sept– Comprendre les chakras et l’énergie
Introduction aux 7 chakras et aux auras
Couleurs, rôles et mots-clés de chaque chakra
Lien entre énergie et huiles essentielles
Visualisation guidée pour ressentir vos centres énergétiques
Atelier 2 le 17, 19 ou 20 sept Voyage olfactif & pratiques énergétiques
Exploration des huiles essentielles associées aux chakras
Voyage olfactif pour ressentir l’énergie des huiles
Méditation guidée et rituel personnel
Fiche pratique offerte 7 chakras & leurs huiles essentielles 30 .
12 Rue du Chêne au Loup Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 16 36 26 38
English :
Discovery workshops: Chakras & essential oils
German :
Entdeckungsworkshops: Chakren & ätherische Öle
Italiano :
Laboratori di scoperta: Chakra e oli essenziali
Espanol :
Talleres de descubrimiento: Chakras y aceites esenciales
