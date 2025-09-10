Le Jardin des senteurs de Pascale Veaugues

Le Jardin des senteurs de Pascale

12 Rue du Chêne au Loup Veaugues Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 14:30:00

fin : 2025-09-13 16:30:00

Date(s) :

2025-09-10 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-20

Ateliers découverte Chakras & Huiles essentielles

Plongez dans un voyage sensoriel et énergétique en deux temps (2 x 2h) pour explorer vos centres énergétiques et découvrir comment les huiles essentielles peuvent soutenir votre équilibre intérieur.

Atelier 1 le 10, 12 ou 13 sept– Comprendre les chakras et l’énergie

Introduction aux 7 chakras et aux auras

Couleurs, rôles et mots-clés de chaque chakra

Lien entre énergie et huiles essentielles

Visualisation guidée pour ressentir vos centres énergétiques

Atelier 2 le 17, 19 ou 20 sept Voyage olfactif & pratiques énergétiques

Exploration des huiles essentielles associées aux chakras

Voyage olfactif pour ressentir l’énergie des huiles

Méditation guidée et rituel personnel

Fiche pratique offerte 7 chakras & leurs huiles essentielles 30 .

English :

Discovery workshops: Chakras & essential oils

German :

Entdeckungsworkshops: Chakren & ätherische Öle

Italiano :

Laboratori di scoperta: Chakra e oli essenziali

Espanol :

Talleres de descubrimiento: Chakras y aceites esenciales

