Le jardin des sons et des émotions les bols de Mel Longpré-les-Corps-Saints
Le jardin des sons et des émotions les bols de Mel Longpré-les-Corps-Saints mercredi 22 avril 2026.
Longpré-les-Corps-Saints
Le jardin des sons et des émotions les bols de Mel
Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 15:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Offrez à votre enfant un voyage magique pour apprendre à apprivoiser ses émotions grâce à la sophrologie, aux bols tibétains et aux huiles essentielles.
Réservation obligatoire places limitées
gratuit pour l’accompagnateur
enfants de 4 à 9 ans
Offrez à votre enfant un voyage magique pour apprendre à apprivoiser ses émotions grâce à la sophrologie, aux bols tibétains et aux huiles essentielles.
Réservation obligatoire places limitées
gratuit pour l’accompagnateur
enfants de 4 à 9 ans .
Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 51 88 43 88
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English :
Take your child on a magical journey to tame his or her emotions, using sophrology, Tibetan bowls and essential oils.
Reservations essential places limited
free for accompanying adults
children aged 4 to 9
L’événement Le jardin des sons et des émotions les bols de Mel Longpré-les-Corps-Saints a été mis à jour le 2026-04-08 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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