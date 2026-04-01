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Le jardin des sons et des émotions les bols de Mel Longpré-les-Corps-Saints

Le jardin des sons et des émotions les bols de Mel Longpré-les-Corps-Saints mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Rue de l'Ancienne Gare

Ville : 80510 Longpré-les-Corps-Saints

Département : Somme

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 10 10 Tarif enfant

Longpré-les-Corps-Saints

Le jardin des sons et des émotions les bols de Mel

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 15:30:00

Date(s) :
2026-04-22

Offrez à votre enfant un voyage magique pour apprendre à apprivoiser ses émotions grâce à la sophrologie, aux bols tibétains et aux huiles essentielles.

Réservation obligatoire places limitées
gratuit pour l’accompagnateur
enfants de 4 à 9 ans
Offrez à votre enfant un voyage magique pour apprendre à apprivoiser ses émotions grâce à la sophrologie, aux bols tibétains et aux huiles essentielles.

Réservation obligatoire places limitées
gratuit pour l’accompagnateur
enfants de 4 à 9 ans   .

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 51 88 43 88 

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English :

Take your child on a magical journey to tame his or her emotions, using sophrology, Tibetan bowls and essential oils.

Reservations essential places limited
free for accompanying adults
children aged 4 to 9

L’événement Le jardin des sons et des émotions les bols de Mel Longpré-les-Corps-Saints a été mis à jour le 2026-04-08 par OT DE LA BAIE DE SOMME

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