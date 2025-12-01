Le jardin des tout-petits l’hiver Chemillé Chemillé-en-Anjou
Le jardin des tout-petits l’hiver Chemillé Chemillé-en-Anjou mercredi 17 décembre 2025.
Le jardin des tout-petits l’hiver
Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Le Jardin Camifolia propose aux plus jeunes des animations spécialement conçues pour eux !
Au fil des quatre saisons, les enfants âgés de 3 à 6 ans s’éveillent et s’émerveillent au jardin. Pour l’hiver, on fabrique des décorations de Noël, on cuisine du pain d’épices et on déguste le goûter tous ensemble.
Atelier sur réservation. .
Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
English :
Jardin Camifolia offers a range of activities specially designed for youngsters!
German :
Der Camifolia-Garten bietet den Jüngsten speziell auf sie zugeschnittene Animationen!
Italiano :
Il Jardin Camifolia offre attività pensate appositamente per i visitatori più piccoli!
Espanol :
El Jardín Camifolia ofrece actividades especialmente diseñadas para los más pequeños
L’événement Le jardin des tout-petits l’hiver Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-04-24 par Pôle Tourisme ôsezMauges