Le jardin des tout-petits l’hiver Chemillé Chemillé-en-Anjou

Le jardin des tout-petits l’hiver

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Le Jardin Camifolia propose aux plus jeunes des animations spécialement conçues pour eux !

Au fil des quatre saisons, les enfants âgés de 3 à 6 ans s’éveillent et s’émerveillent au jardin. Pour l’hiver, on fabrique des décorations de Noël, on cuisine du pain d’épices et on déguste le goûter tous ensemble.

Atelier sur réservation. .

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

English :

Jardin Camifolia offers a range of activities specially designed for youngsters!

German :

Der Camifolia-Garten bietet den Jüngsten speziell auf sie zugeschnittene Animationen!

Italiano :

Il Jardin Camifolia offre attività pensate appositamente per i visitatori più piccoli!

Espanol :

El Jardín Camifolia ofrece actividades especialmente diseñadas para los más pequeños

L’événement Le jardin des tout-petits l’hiver Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-04-24 par Pôle Tourisme ôsezMauges