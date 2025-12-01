Le Jardin d’Étoiles Le Labo-Telier Ornans
Le Jardin d’Étoiles Le Labo-Telier Ornans dimanche 14 décembre 2025.
Le Jardin d’Étoiles
Le Labo-Telier 25 route de Chassagne Ornans Doubs
Tarif : 60 – 60 – EUR
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Une invitation à prendre le temps, contacter et explorer sa vie intérieure, se recentrer et s’ancrer, redécouvrir les notions de lenteur et de patience, laisser circuler son énergie créatrice, et tout simplement se faire plaisir !
Accordez-vous un moment de douceur, nourrissant et vivifiant, avec cette expérience guidée de 3 h combinant écriture, dessin et collage.
Pour adultes, accessible à tous, sans aucun prérequis littéraire ni artistique.
Cadre convivial et bienveillant
Matériel fourni. .
Le Labo-Telier 25 route de Chassagne Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 89 53 99 contact@lejardindetoiles.fr
