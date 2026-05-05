Le jardin d’Helena, Le jardin d’Helena, Nandrin

Le jardin d’Helena 6 et 7 juin Le jardin d’Helena Huy

Entrée : 5 €/pers. – Gratuit enfant -12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin romantique inspiré des sentiers de promenade de l’ancien parc du château voisin, où s’entremèlent rosiers, clématites, phlox, de nombreuses plantes vivaces et arbustes fleuris.

Différentes chambres de verdure aux ambiances variées sont agrémentées d’aires de repos et de massifs étagés fleuris reflétant un côté informel ou plus stylisé.

Activités proposées lors du week-end ‘Rendez-vous aux jardins’

Samedi 6 juin & dimanche 7 juin – 14h > 18h

> Le reséau de sentiers permet un regard cadré sur les différents axes du jardin; il convient de s’y arrêter et de se retourner pour contempler la diversité des tableaux et paysages proposés.

Le jardin d’Helena Parc de la Gotte, 59 – 4550 Nandrin Nandrin 4550 Huy Liège

Jardin romantique inspiré des sentiers de promenade de l’ancien parc du château voisin, où s’entremèlent rosiers, clématites, phlox, de nombreuses plantes vivaces et arbustes fleuris.

© Le jardin d’Helena