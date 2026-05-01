Le Jardin d’Henriette 16e édition Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin

Bricquebec-en-Cotentin

Le Jardin d’Henriette 16e édition

Bricquebec 35bis rue de La République Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-25 12:30:00

Date(s) :

2026-05-25

35 artistes exposent au Jardin d’Henriette le dimanche 24 mai de 10h à 18h et le lundi 25 de 10h à 12h30.

Entrée libre.

Animation gratuite pour les enfants L’atelier des Artistes en herbe .

Nouveauté 2026 les visiteurs seront invités à voter pour leur artiste favori afin de remettre au vainqueur le prix du public. .

Bricquebec 35bis rue de La République Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 6 15 36 46 04 ep.corre@wanadoo.fr

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English : Le Jardin d’Henriette 16e édition

L’événement Le Jardin d’Henriette 16e édition Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin