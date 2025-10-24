Le Jardin d’Hiver Salle de l’Arsenal Toul

Le Jardin d’Hiver du Michel

Salle de l'Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2026-02-06 18:30:00

Né dans le sillage du Jardin du Michel, le Jardin d’Hiver du Michel en est la version hivernale, tout aussi libre dans l’esprit mais taillée pour la saison froide.

Depuis 2025, le rendez-vous s’installe chaque mois de févrie à l’Arsenal de Toul. Le format évolue au fil des éditions mais l’intention reste la même créer du lien au coeur de l’hiver, rassembler autour de la musique et rallumer les braises de la convivialité lorsque tout sommeile dehors.

Plus compact, plus brut, le Jardin d’Hiver affiche une esthétique plus punk et festive que son grand frère estival. On y retrouve l’énergie du Michel, mais concentrée avec pour seule mot d’ordre le plaisir de vibrer ensemble !Tout public

English :

Born in the wake of the Jardin du Michel, the Jardin d’Hiver du Michel is its winter version, just as free in spirit but tailored for the cold season.

Since 2025, the event has been held every February at the Arsenal de Toul. The format evolves with each edition, but the intention remains the same: to create a bond in the heart of winter, to bring people together around music and rekindle the embers of conviviality when it’s all snooze outside.

More compact, more raw, Jardin d’Hiver has a more punk and festive aesthetic than its summertime big brother. The energy of the Michel is there, but in a more concentrated form, with the sole aim of giving you the pleasure of vibrating together!

German :

Der Jardin d’Hiver du Michel ist die Winterversion des Jardin du Michel, ebenso frei im Geist, aber auf die kalte Jahreszeit zugeschnitten.

Seit 2025 findet das Treffen jeden Februar im Arsenal von Toul statt. Das Format ändert sich mit jeder Ausgabe, aber die Absicht bleibt dieselbe: im Herzen des Winters Verbindungen zu schaffen, Menschen um die Musik herum zu versammeln und die Glut der Geselligkeit wieder zu entfachen, wenn draußen alles schlummert.

Der Jardin d’Hiver ist kompakter und roher und hat eine punkigere und festlichere Ästhetik als sein großer Bruder im Sommer. Hier findet man die Energie des Michel wieder, aber konzentriert und mit dem einzigen Motto: Spaß am gemeinsamen Vibrieren!

Italiano :

Nato sulla scia del Jardin du Michel, il Jardin d’Hiver du Michel è la sua versione invernale, altrettanto libera nello spirito ma adattata alla stagione fredda.

Dal 2025, l’evento si svolge ogni febbraio all’Arsenal de Toul. Il format si è evoluto nel corso degli anni, ma l’intento rimane lo stesso: creare un legame nel cuore dell’inverno, riunire le persone intorno alla musica e riaccendere la brace della convivialità quando fuori si sonnecchia.

Più compatto, più grezzo, il Jardin d’Hiver ha un’estetica più punk e festosa del suo fratello maggiore estivo. C’è tutta l’energia del Michel, ma in forma più concentrata, con una sola parola d’ordine: il piacere di vibrare insieme!

Espanol :

Nacido tras la estela del Jardin du Michel, el Jardin d’Hiver du Michel es su versión invernal, igual de libre de espíritu pero adaptado a la estación fría.

Desde 2025, se celebra cada mes de febrero en el Arsenal de Toul. El formato ha evolucionado a lo largo de los años, pero la intención sigue siendo la misma: crear un vínculo en pleno invierno, reunir a la gente en torno a la música y reavivar las brasas de la convivencia cuando fuera todo es siesta.

Más compacto, más crudo, el Jardin d’Hiver tiene una estética más punk y festiva que su hermano mayor de verano. Tiene toda la energía del Michel, pero de forma más concentrada, con una sola consigna: ¡el placer de vibrar juntos!

