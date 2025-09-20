Le Jardin en fête Jardin pédagogique Saint-Maur-des-Fossés

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez découvrir le patrimoine naturel présent à Saint-Maur-des-Fossés à travers les trames verte, bleue, brune, blanche et noire. Ces trames constituent des continuités écologiques, formées des réservoirs de biodiversité, et des corridors écologiques.

Plusieurs activités seront proposées au Jardin pédagogique, lieu imaginé par le Conseil municipal des Enfants. 600 m² ont en effet été aménagés pour accueillir plantes aromatiques, plantes potagères, plantes ornementales et arbres fruitiers… La nature en ville ! Les pratiques y sont vertueuses, agro-écologiques et expérimentales.

Venez découvrir ce lieu et profitez d’une visite guidée de cet écrin de verdure. Des activités vous seront proposées, ainsi qu’un jeu de piste qui vous permettra de d’explorer découvrir ce lieu de façon ludique et de repartir avec un petit cadeau. Venez également concevoir le jardin de vos rêves… en miniature !

Jardin pédagogique 43 avenue Denfert-Rochereau 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94210 Les Mûriers Val-de-Marne Île-de-France

Découverte du Jardin pédagogique