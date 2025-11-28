Le jardin enchanté de Noël Jardin de l’Hôtel de ville Pont-l’Évêque

La ville de Pont-l’Évêque a le plaisir d’inviter petits et grands à découvrir le jardin enchanté et les illuminations de la ville . Le jardin enchanté décoré par les services de la ville sera visibile en son et lumière jusqu’au 5 janvier 2026.

Inauguration le vendredi 28 novembre à 18h dans le jardin de l’Hôtel de Ville de Pont-l’Évêque !

Vous découvrirez le jardin de l’hôtel de ville dans son habit de noël avec son et lumière à partir de 17h tous les jours ! ( Petit conseil, venez à 16h55 pour profiter de l’effet Wahou du lancement du spectacle pour les enfants ( et grands enfants)

Cette année, nous vous réservons une belle surprise, et une décoration toujours plus féerique réalisée par les services de la ville.

Venez nombreux partager l’esprit de noël et découvrir le travail des équipes municipales ! .

English :

The town of Pont-l?Évêque is pleased to invite young and old to discover the enchanted garden and the town’s illuminations until January 5.

German :

Die Stadt Pont-l’Évêque lädt Groß und Klein ein, den verzauberten Garten und die Stadtbeleuchtung zu entdecken.

Italiano :

La città di Pont-l’Évêque è lieta di invitare grandi e piccini a scoprire il giardino incantato e le luminarie della città fino al 5 gennaio.

Espanol :

La ciudad de Pont-l’Évêque se complace en invitar a grandes y pequeños a descubrir el jardín encantado y la iluminación de la ciudad hasta el 5 de enero.

