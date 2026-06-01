Le Jardin enchanté – Visite botanique artistique et littéraire en 12 étapes au Parc de la Villa Roberti, Parco di Villa Roberti, Brugine

Le Jardin enchanté – Visite botanique artistique et littéraire en 12 étapes au Parc de la Villa Roberti Samedi 6 juin, 16h30 Parco di Villa Roberti Padova

Entrée gratuite au parc – Coût de la visite, y compris les salles de la villa 10 €

Réservation [info@villaroberti.com](mailto:info@villaroberti.com) Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Le jardin enchanté

Visite botanique artistique et littéraire avec Mirco Tugnoli en 12 étapes au Parc de la Villa Roberti. L’auteur du parcours Le Jardin enchanté nous fait voir en 12 étapes les plantes, les arbustes et les fleurs qui caractérisent le péarco de Villa Roberti, nous conduisant à la découverte des mythes, Des anecdotes littéraires et des personnages célèbres qui ont cultivé leur passion pour la nature et rendu leurs jardins immortels.

Parco di Villa Roberti Via Roma 96 BRUGINE (PD) Brugine 35020 Padova Veneto +39 392 522 6296 http://www.villaroberti.com [{« type »: « email », « value »: « info@villaroberti.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.villaroberti.com »}] Villa Roberti est une demeure de la Renaissance vénitienne. Construite pour les comtes Roberti en 1553, elle abrite un célèbre cycle de fresques de Zelotti et Veronese inspirées des Métamorphoses d’Ovide. C’est une villa qui excite par la beauté de ses environnements et le charme du grand parc séculaire. Le charmant jardin des roses confère au Parc une atmosphère de grand charme. Ouvert le premier dimanche du mois et à l’occasion des événements culturels de mars à novembre (à voir sur les réseaux sociaux). Toujours sur réservation pour les groupes (minimum 6 personnes)

Le jardin enchanté

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