Le Jardin Ensorcelé Parc de la Roseraie Trouville-sur-Mer
samedi 31 octobre 2026 · Parc de la Roseraie · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Le Jardin Ensorcelé
Parc de la Roseraie 44 Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 17:00:00
fin : 2026-10-31 18:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Nouveauté cette année : le Jardin Ensorcelé anime le Parc de la Roseraie le samedi 31 octobre, de 17 h à 18 h 30. Balade costumée, potions et gourmandises, en famille. Gratuit, entrée libre.
Pour cette édition d’Halloween, le Parc de la Roseraie se pare de ses plus beaux atours terrifiants avec une nouveauté : le Jardin Ensorcelé. Le samedi 31 octobre, de 17 h à 18 h 30, petits et grands sont invités à se promener à travers ce jardin métamorphosé, où monstres en tout genre pourraient bien surgir à chaque détour d’allée.
Déguisements les plus terrifiants ou les plus amusants sont les bienvenus pour cette parade costumée. Potions, jeux et gourmandises viennent compléter cette balade envoûtante, pensée pour toute la famille.
Animation gratuite, entrée libre pour tous.
Infos pratiques :
Date : samedi 31 octobre
Horaires : 17 h – 18 h 30
Lieu : Parc de la Roseraie, 44 rue du Général de Gaulle, Trouville-sur-Mer
Tarif : gratuit, entrée libre
Au programme : balade costumée, potions, jeux, gourmandises .
Parc de la Roseraie 44 Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70
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English : Le Jardin Ensorcelé
New this year: the Enchanted Garden will be bringing the Parc de la Roseraie to life on Saturday 31 October, from 5.00 pm to 6.30 pm. A fancy-dress walk, potions and treats – perfect for the whole family. Free admission.
L’événement Le Jardin Ensorcelé Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville
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