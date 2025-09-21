« Le Jardin extraordinaire » A Bocca Chiusa Déambulation spectaculaire Bonchamp-lès-Laval

« Le Jardin extraordinaire » A Bocca Chiusa Déambulation spectaculaire Bonchamp-lès-Laval dimanche 21 septembre 2025.

« Le Jardin extraordinaire » A Bocca Chiusa Déambulation spectaculaire

Place de l’Église Bonchamp-lès-Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Déambulation musicale du quator vocal

Le quatuor vocal A BOCCA CHIUSA prendra ses envols dans les rues de Bonchamp pour une déambulation musicale tout en douceur. Au fil de leur parcours, ils s’arrêteront ici et là pour offrir des instants chantés, inspirés par les oiseaux du territoire. Entre trilles, chants et murmures, leur musique dialoguera avec la nature et les sons du paysage bonchampois, invitant petits et grands à tendre l’oreille et à se laisser surprendre..

Paroles d’oiseaux au détour de bons chants par l’Association Atelier Patrimoine

Gratuit Tout public Durée 3h

Organisation Association Atelier Patrimoine en partenariat avec la Ville de Bonchamp .

Place de l’Église Bonchamp-lès-Laval 53960 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 24 79

English :

Musical stroll by the vocal quator

German :

Musikalische Wanderung des Vokalquartetts

Italiano :

Passeggiata musicale del quator vocale

Espanol :

Paseo musical por el quator vocal

L’événement « Le Jardin extraordinaire » A Bocca Chiusa Déambulation spectaculaire Bonchamp-lès-Laval a été mis à jour le 2025-09-11 par LAVAL TOURISME