Le jardin historique des agrumes « le Crucifix »… ouvre à nouveau le regard vers de nouvelles perspectives…, Giardino degli agrumi « il Crocifisso », Cupra Marittima

Le jardin historique des agrumes « le Crucifix »… ouvre à nouveau le regard vers de nouvelles perspectives… 6 et 7 juin Giardino degli agrumi « il Crocifisso » Ascoli Piceno

entrée réduite € 5,00 avec visite patronale gratuite; uniquement sur réservation pour des groupes jusqu’à 20 personnes; entrée gratuite pour les enfants de moins de 9 ans et les personnes handicapées; l’utilisation de chaussures confortables est recommand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Le jardin historique des agrumes « il Crocifisso »… ouvre à nouveau son regard vers de nouvelles perspectives

Le jardin a pris une nouvelle vie après l’achèvement des travaux de restauration et de valorisation financés dans le cadre du PNRR sous la responsabilité du ministère de la culture, Investissement 2.3 : « Programmes pour valoriser l’identité des luighi : parcs et jardins historiques » financé par NextGenerationEU. Une visite guidée patronale accompagnera les visiteurs dans un parcours à l’intérieur de HORTUS, entre agrumes, architecture du paysage et souvenirs du jardin, offrant un nouveau regard sur un lieu rendu à sa beauté historique et à sa vision originelle.

Une occasion spéciale de redécouvrir le charme du jardin et la valeur culturelle du paysage historique.

C’est aussi un parc bioénergétique entouré de verdure, conçu pour favoriser le bien-être psychophysique à travers l’interaction harmonieuse entre l’homme et la nature. Le parcours bioénergétique se développe à l’intérieur du jardin en exploitant les champs bio-électromagnétiques générés par les arbres et les plantes, créant un espace dédié à la relaxation, à l’équilibre intérieur et à la régénération énergétique.

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À propos du lieu

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Giardino degli agrumi « il Crocifisso » Via Conte Giovanni Vinci, Massignano, Ascoli Piceno Cupra Marittima 63064 Ascoli Piceno Marche +39 333 6827869 [{« type »: « phone », « value »: « +393336827869 »}, {« type »: « email », « value »: « soc.agr.baia2022@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://hortusmarche.it/ »}] Le jardin des agrumes dénommé Il Crocifisso est situé dans la commune de Massignano, dans la province d’Ascoli Piceno. Le site est extrêmement panoramique situé sur la première colline de la vallée sillonnée du torrent Menocchia qui s’étend de l’ouest vers l’est. De là, vous pouvez atteindre le système de crêtes au sud et la côte voisine avec la mer, les denses résidus de forêts hygrophiles qui soulignent les cours d’eau de fond de vallée et l’arrière-cinquième montagne des Sibillini qui délimite le bassin hydrographique local. C’est une oasis à feuilles persistantes dans la campagne plantée de cultures extensives, où la végétation arborée se concentre uniquement le long des cours d’eau du fond de la vallée. Les sources documentaires font remonter la construction du jardin d’agrumes à la moitié du XVIIIe siècle. La particularité de la conformation, Soulignée par les tourelles à colombages, c’est sans aucun doute l’élément caractéristique qui rend cette plantation d’agrumes unique en so Si vous venez du nord : sortie Pedaso A14, continuer vers le sud le long de la SS16. Arrivés sur le territoire de la commune de Cupra Marittima à la hauteur du meuble Lucidi sur la gauche, tourner à droite et prendre Contrada Boccabianca. Continuer sur 500 mètres et tourner à droite sur Via Conte Giovanni Vinci (première route après le pont de l’autoroute). Continuer sur environ 1,5 km, la destination sur la gauche devant une grande porte en fer. Pour ceux qui viennent du sud : sortie Grottammare A14, continuer sur la SS16 jusqu’à ce que vous atteignez le territoire de la municipalité de Cupra Marittima – zone nord. À la hauteur du bâtiment Lucidi sur la droite, tourner à gauche et prendre Contrada Boccabianca. Continuer sur 500 mètres et tourner à droite sur Via Conte Giovanni Vinci (première route après le pont de l’autoroute). Continuer pendant environ 1,5 km, la destination sur la gauche devant une grande porte en fer.

Le jardin historique des agrumes « il Crocifisso »… ouvre à nouveau son regard vers de nouvelles perspectives

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