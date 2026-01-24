Le jardin imaginaire Rue du Château Pau
Le jardin imaginaire Rue du Château Pau mardi 7 avril 2026.
Le jardin imaginaire
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Pour les 3-5 ans
un parcours jeu dans l’exposition de Gilles Clément
Jardins de papier Paysages, graphies & utopies
Cherche, trouve et imagine des fleurs, des papillons et autres éléments de la nature pour inventer ensemble l’histoire de ton Jardin imaginaire. .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
