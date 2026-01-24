Le jardin imaginaire Rue du Château Pau

Le jardin imaginaire

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Pour les 3-5 ans

un parcours jeu dans l’exposition de Gilles Clément

Jardins de papier Paysages, graphies & utopies

Cherche, trouve et imagine des fleurs, des papillons et autres éléments de la nature pour inventer ensemble l’histoire de ton Jardin imaginaire. .

